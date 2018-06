Amazon zerstört massenhaft zurückgegebene Artikel

Der Onlinehändler Amazon vernichtet nach Informationen des ZDF und der „Wirtschaftswoche“ massenhaft zurückgegebene und noch neuwertige Produkte.

Wie beide Medien heute unter Berufung auf interne Produktlisten, Fotos und Aussagen von Mitarbeitern berichteten, werden in den deutschen Logistiklagern des Versandhändlers „in großem Umfang“ Güter aller Art entsorgt, darunter Kühlschränke, Handys, Matratzen und Möbel.

Auch neuartige Artikel

Amazon zerstöre dabei nicht nur unbrauchbare Produkte, sondern auch funktionstüchtige und teilweise neue Artikel, hieß es unter Berufung auf Aussagen von Beschäftigten. Eine Mitarbeiterin berichtete laut den Angaben, dass sie jeden Tag Waren im Wert von mehreren zehntausend Euro vernichtet habe. Das ZDF berichtet in seinem Magazin „Frontal 21“ am Dienstag über seine Recherchen, die „Wirtschaftswoche“ in ihrer aktuellen Ausgabe.

Kein Dementi von Amazon

Amazon selbst bestritt nicht, Artikel zu entsorgen, und erklärte stattdessen, über mehrere Programme zu verfügen, um die „Entsorgung von Produkten“ weiter zu reduzieren - etwa über Wiederverkäufe oder Spenden. Amazon arbeite „kontinuierlich an der Verbesserung von Nachfrageprognosen“, um die Zahl nicht verkaufter Artikel zu minimieren, teilte der Händler in seiner Stellungnahme mit.

Für Regierung „riesengroßer Skandal“

Heftige Kritik an der vom ZDF und der „Wirtschaftswoche“ aufgedeckten Praxis kam von der Regierung in Berlin. Umweltstaatssekretär Jochen Flasbarth forderte Amazon auf, die Vorwürfe aufzuklären. Er sprach von einem „riesengroßen Skandal“ und kritisierte die damit verbundene Ressourcenverschwendung.

Der frühere Umweltminister Klaus Töpfer nannte die Praxis „unverantwortlich“. Die Organisation Greenpeace forderte ein gesetzliches Verschwendungs- und Vernichtungsverbot für neuwertige und gebrauchsfähige Ware.