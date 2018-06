FPÖ OÖ will „Heimat“ in Landesverfassung

Die FPÖ Oberösterreich will den Begriff „Heimat“ in der Landesverfassung verankern. So soll das Bekenntnis zu landestypischen Traditionen betont werden. Ein entsprechender Antrag werde kommende Woche im Landtag gestellt. Dort haben die Regierungsparteien ÖVP und FPÖ die nötige Mehrheit.

