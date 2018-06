Polnische Armee sammelt Daten über Minderheiten

Die polnische Armee hat ein Schreiben an mehrere lokale Behörden geschickt, in dem sie detaillierte Informationen über Ausländer und ethnische Minderheiten anfordert, die in deren Verwaltungsgebiet leben. Das berichtete gestern der Radiosender RMF FM.

Die Armee forderte in dem Brief Daten „über die Situation von Personen mit einer anderen Nationalität als der polnischen“ an. Konkret will sie Informationen über deren „Anzahl, den Stand der Integration in die polnische Gesellschaft, ihren Lebensstandard und die Hauptprobleme und -konflikte in ihren Wohnorten“.

Daten von Minderheiten angefordert

Außerdem fordert sie die Behörden dazu auf, die „offiziellen und inoffiziellen Anführer von Organisationen und Vereinen“ zu benennen, in denen Angehörige ethnischer Minderheiten zusammenkommen. In Polen gibt es auch eine anerkannte deutsche Minderheit.

In dem Schreiben wurden auch Informationen über die lokalen Medien in dem jeweiligen Gebiet angefordert sowie über „deren Anfälligkeit für Einflussnahmen unterschiedlicher Art“.

Der Generalstab erklärte zum Sinn der Aktion in dem Radiosender: „Die ständige Bereitschaft zur Verteidigung des Staates erfordert die Durchführung ständiger Studien und Analysen, die verschiedene Bereiche betreffen.“ Das Verteidigungsministerium hat sich noch nicht zu der Befragung geäußert. Der ehemalige Verteidigungsminister Tomasz Siemoniak (PO) kritisierte das Vorgehen und bezeichnete es als „Skandal“.