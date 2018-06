Fußball: ÖFB-Frauen dürfen weiter von WM träumen

Österreichs Fußballerinnen dürfen weiter vom Ticket für die WM 2019 in Frankreich träumen. Das ÖFB-Frauen-Nationalteam feierte heute in der Qualifikation einen 2:0-Sieg gegen Finnland in Helsinki und festigte damit den zweiten Gruppenplatz hinter dem bereits feststehenden Sieger Spanien.

Ob dieser zur Play-off-Teilnahme reicht, ist noch offen. Erfolge der Truppe von Teamchef Dominik Thalhammer am Dienstag in Israel und im September daheim gegen Finnland würden die Chancen darauf beträchtlich erhöhen.

