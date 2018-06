Fußball-WM: Frankreich mit geballter Offensive

Am 12. Juli jährt sich Frankreichs WM-Triumph zum 20. Mal. Der Weltmeister von 1998 und EM-Finalist von 2016 hat unter der Führung von Teamchef Didier Deschamps wieder eine schlagkräftige Mannschaft beisammen, allein die Offensive ist absolute Weltklasse.

Antoine Griezmann und Co. werden ihr Können in der Gruppe C gegen Dänemark, Peru und Australien unter Beweis stellen müssen.

