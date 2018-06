Stadt Wien will weniger Kaiserschnitte

Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) will die Kaiserschnittrate in den Wiener Spitälern senken. Er wies darauf hin, dass wie im weltweiten Trend auch in Wien ein steigender Trend bei Kaiserschnitten zu beobachten sei.

