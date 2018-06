HBO gibt grünes Licht für „Game of Thrones“-Prequel

Die Fantasyserie „Game of Thrones“ wird ein Prequel erhalten. Der US-Bezahlsender gab gestern (Ortszeit) grünes Licht für eine Serie, die „den Niedergang der Welt vom goldenen Zeitalter der Helden in ihre dunkelste Stunde“ beleuchten werde, teilte HBO mit.

Einen Namen für das Projekt gibt es noch nicht. Entwickelt wird es von der britischen Drehbuchautorin Jane Goldman und George R. R. Martin, dessen Buchserie „Das Lied von Eis und Feuer“ die Vorlage für „Game of Thrones“ bildet.

Im kommenden Jahr geht „Game of Thrones“ in die achte und letzte Staffel. Die Serie wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet und brach Rekorde, was die Einschaltquoten, aber auch die illegalen Downloads betraf. Dem angekündigten Prequel könnten weitere folgen: Buchautor Martin erklärte im Vorjahr, er arbeite mit vier anderen Autoren an Spin-offs.