Formel 1: Verstappen gibt in Montreal Tempo vor

Max Verstappen hat in den ersten beiden Trainings für den Formel-1-Grand-Prix von Kanada das Tempo vorgegeben. Der Niederländer fuhr gestern im Red Bull jeweils die schnellsten Runden.

In der zweiten Session erzielte der 20-Jährige auf dem Circuit Gilles Villeneuve auch die Tagesbestzeit und geht damit als Favorit in das heutige Qualifying (20.00 Uhr MESZ, live in ORF eins). Nicht nach Wunsch lief es vorerst für Ferrari-Star Sebastian Vettel.

