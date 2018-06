Pixar-Chef geht nach Belästigungsvorwürfen

John Lasseter, Kreativvhef von Pixar und den Animationsstudios von Walt Disney, nimmt nach einem Belästigungsskandal den Hut. Am Jahresende werde der 61-Jährige die Firma verlassen, teilte Disney gestern mit. Bis dahin sei Lasseter noch in beratender Funktion an Bord. Es sei der richtige Zeitpunkt, sich „neuen kreativen Herausforderungen“ zu stellen, zitierte das Branchenblatt „Hollywood Reporter“ aus Lasseters Mitteilung.

„Fehltritte“ eingeräumt

Der Mitbegründer der Trickschmiede Pixar hatte im November nach Berichten über sexuelle Belästigung eine sechsmonatige Berufspause genommen. Der Produzent und Regisseur räumte damals „Fehltritte“ ein und entschuldigte sich für „ungewollte Umarmungen“ oder andere Gesten, bei denen er eine Grenze überschritten habe.

Disney-Chef Bob Iger würdigte gestern Lasseters „außergewöhnliche“ Arbeit für Pixar und Disney. Er habe das Zeichentrickgeschäft neu erfunden.

Lasseter führte bei „Toy Story“ (1995) Regie, dem ersten komplett am Computer gemachten Spielfilm. Er gewann einen Extra-Oscar für Entwicklung und Anwendung innovativer Technik. Zuletzt war er ausführender Produzent des Films „Incredibles 2“, der kommende Woche in den US-Kinos anläuft.