SPÖ Oberösterreich trifft sich zu Parteitag

In der Linzer Tips Arena wird heute der Landesparteitag der SPÖ Oberösterreich abgehalten. An der Spitze sind keine Veränderungen zu erwarten: Die Landesparteivorsitzende Birgit Gerstorfer tritt zu ihrer Wiederwahl an.

