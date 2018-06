614 Gigabyte an geheimen Daten

Chinesische Hacker sollen im staatlichen Auftrag militärische Geheimnisse der USA gestohlen haben, wie die „Washington Post“ mit Verweis auf die Ermittler am Freitag berichtet hat. Insgesamt sollen 614 Gigabyte sensible und geheime Daten gestohlen worden sein - darunter etwa die Pläne für eine Überschall-U-Boot-Rakete, ein Geheimcodesystem und das so gut wie unbekannte Programm „Sea Dragon“ über neue Anwendungsfelder für bereits existierende Militärtechnologien.

