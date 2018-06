Putin-Sprecher: Wien als Gipfelort erwogen

Der Kreml hat Wien als möglichen Ort für ein Gipfeltreffen zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und seinem US-Amtskollegen Donald Trump bestätigt. Wien sei eine der Städte, die als Ort für ein mögliches Gipfeltreffen in Erwägung gezogen werden, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow heute im chinesischen Qingdao.

Das „Wall Street Journal“ hatte gestern berichtet, dass Putin Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) während seines Wien-Besuchs in dieser Woche gebeten habe, ein Treffen mit Trump in Wien zu organisieren. Kurz habe zugesagt, sich dahingehend an Trump zu wenden.

Die russische Nachrichtenagentur RIA berichtete daraufhin unter Berufung auf Diplomatenkreise, dass man über einen Präsidentengipfel nachdenke und die Frage in Gesprächen mit den US-Partnern aufkomme, es aber noch keine Übereinkunft gebe. Vom Nationalen Sicherheitsrat der USA wurde gegenüber dem „WSJ“ bestätigt, dass „die Österreicher“ ihren Willen zum Ausdruck gebracht hätten, ein solches Treffen auszurichten.

Putin: Ball ist auf amerikanischer Seite

Putin erwartet von den USA den ersten Schritt für eine Verbesserung der Beziehungen. „Der Ball ist auf der amerikanischen Seite“, sagte Putin dem staatlichen TV-Sender Rossija 1 Agenturen zufolge in einem Interview.

Das Verhältnis zwischen den beiden Atommächten Russland und USA ist seit Jahren wegen zahlreicher Streitthemen zerrüttet. „Wir sind bereit zu einer Entwicklung, Vertiefung und Normalisierung der Beziehungen mit den USA“, sagte Putin. Er habe schon nach Trumps Wahl gesagt, dass er ein persönliches Treffen sinnvoll fände, sagte der Kreml-Chef. Vor einer Woche hatte er sich in einem ORF-Interview ähnlich geäußert und gemeint, das Nicht-Zustandekommen eines Treffens sei „die Folge des heftigen innenpolitischen Kampfes in den USA“.