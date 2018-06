Festwochen: „Winterreise“ endet auf der Fluchtroute

Stumme Bilder und gewaltige Klänge - der ungarische Regisseur Kornel Mundruczos zeigt Franz Schuberts „Winterreise“ bei den Festwochen als Orchesterwerk mit eindrücklichen Videoprojektionen. Bei der Inszenierung in den Gösserhallen verliert der Liederabend seinen intimen Nuancenreichtum und führt in einer radikalen Umdeutung auf die Fluchtroute der ungarischen Autobahn und in die Hände der „Ordnungskräfte“.

