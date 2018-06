Motorradfahrer auf Gegenfahrbahn geschleudert

Bei einem Verkehrsunfall in St. Gallenkirch in Vorarlberg ist gestern ein deutscher Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der 28-Jähige fuhr laut Polizei auf ein Auto auf, dessen Lenker abbremsen musste. Durch den Aufprall wurde der Motorradlenker auf die Gegenfahrbahn geschleudert - direkt vor ein entgegenkommendes Auto.

Mit Wagen überschlagen

In Hittisau in Vorarlberg überschlug sich ein 55-Jähriger heute in den frühen Morgenstunden mit seinem Auto, der Wagen blieb auf dem Dach liegen. Zuvor war das Auto laut Polizei gegen einen Betonsockel geprallt und hatte eine Straßenlaterne gestreift. Drei Menschen wurden bei dem Unfall verletzt.

Gegen Mittelleitschiene geschleudert

Bei einem Unfall auf der A14 bei Sulz in Vorarlberg wurden heute Früh zwei Menschen verletzt. Ein 46-Jähriger fuhr laut Polizei aufgrund einer Unachtsamkeit auf das Auto eines 26-Jährigen auf, das dadurch gegen die Mittelleitschiene geschleudert wurde.

Zwei Verletzte bei Unfall auf A2-Abfahrt

Bei einem Unfall auf der Südautobahn (A2) in Niederösterreich wurden gestern zwei Menschen verletzt. Der Unfall passierte bei der A2-Abfahrt Leobersdorf (Bezirk Baden). Die beiden Insassen wurden im Fahrzeug eingeklemmt.

Alko-Lenker rammte Motorradfahrer

Ein 34-jähriger Pkw-Lenker rammte in der Nacht auf heute ein Motorrad auf der Inntalautobahn bei Telfs in Tirol. Laut Polizei wurde der 59-jährige Biker dadurch vom Zweirad geschleudert und erheblich verletzt.

