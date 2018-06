Ziegen in Oberösterreich immer wichtiger

In keinem anderen Bundesland werden so viele Ziegen gehalten wie in Oberösterreich. Fast 30.000 Ziegen gibt es, meist in Biobetrieben. Ihre Milch, aber auch der Ziegenkäse, sind inzwischen begehrte Spezialitäten.

