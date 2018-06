Fall Susanna: Verdächtiger soll am Abend in Frankfurt landen

Der Tatverdächtige im Mordfall Susanna in Deutschland soll Presseberichten zufolge heute Abend auf dem Frankfurter Flughafen landen. Das meldeten der „Wiesbadener Kurier“ und die Mainzer „Allgemeine Zeitung“ heute. Ali B. werde in Gewahrsam der deutschen Polizei aus dem Irak nach Frankfurt gebracht, so die Zeitungen. Die Bundespolizeidirektion auf dem Frankfurter Flughafen bestätigte die Berichte auf Anfrage nicht. Es sei dazu nichts bekannt, hieß es.

„Bild“-Zeitung berichtet von Geständnis

Der 20-Jährige soll einem Medienbericht zufolge die Tötung der 14-jährigen Susanna aus Mainz gestanden haben. Er habe von einem Streit mit dem Mädchen gesprochen, in dessen Folge er sie getötet hätte, berichtete die „Bild“-Zeitung heute (Onlineausgabe), wobei sie Bezug auf den Polizeichef im nordirakischen Dohuk, General Tarek Ahmed, nahm.

Das Mädchen habe versucht, die Polizei anzurufen, was den Mann dann zur Tat getrieben habe, sagte der Polizeioffizier gestern Abend einem kurdisch-irakischen TV-Sender. Der 20-Jährige wird verdächtigt, die Jugendliche vergewaltigt und getötet zu haben. Sie war zwei Wochen lang vermisst worden, bevor ihre Leiche am Mittwoch in einem Erdloch in Wiesbaden entdeckt wurde.

Im Nordirak festgenommen

Der Verdächtige lebte in einer Wiesbadener Flüchtlingsunterkunft. Sein Asylantrag war im Dezember 2016 abgelehnt worden, wogegen er klagte. Gegen ihn laufen mehrere Verfahren, unter anderem wegen Raubüberfalls.

Gestern war der flüchtige Tatverdächtige im Nordirak von kurdischen Sicherheitskräften festgenommen worden. Dorthin war der 20-jährige Asylwerber aus Deutschland mit seiner Familie geflohen.

