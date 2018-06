Schwierige Rettung nach Sturz in Silo

Sehr aufwendig ist die Rettung eines 56-jährigen Landwirtes gewesen, der in Vorchdorf in Oberösterreich in einen Silo gestürzt war. Feuerwehrmänner mussten den Verletzten aus dem sechs Meter tiefen Schacht herausziehen.

Mehr dazu in ooe.ORF.at