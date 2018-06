IGGÖ kritisiert Ausweisung von Imamen

Der Vizepräsident der islamischen Glaubensgemeinschaft, Esad Memic, hat heute die Ausweisung von in der Türkei ausgebildeten Imamen kritisiert. Mit der Schließung der Arabischen Kultusgemeinde und deren sechs Gebetsräumen hat er allerdings kein Problem. Der Verein sei nicht Teil der Glaubensgemeinschaft, es handle sich um keine wirklichen Moscheen, und private Moscheen sollten geschlossen werden.

Memic kritisierte im „Ö1“-Mittagsjournal im Vorfeld der Tagung des obersten Rats der islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGÖ), dass die Regierung die Moscheenschließungen und Imamenausweisungen ausgerechnet im Fastenmonat Ramadan vollziehe. Die Schließung von Moscheen eine Woche vor dem Fastenbrechen am Ende des Ramadans und wenige Stunden vor dem Freitagsgebet sei ein „Affront“ gegen die Muslime in Österreich, zitierte „Ö1“ aus einer schriftlichen Stellungnahme.

Blümel weist Kritik zurück

Kanzleramtsminister Gernot Blümel (ÖVP) wies ebenfalls im „Ö1“-Mittagsjournal die Kritik, dass die Regierung dem türkischen Präsident Recep Tayyip Erdogan in die Hände spiele, zurück. Die Vollziehung der österreichischen Gesetze habe nichts mit den türkischen Wahlen zu tun. Die österreichische Regierung richte sich nicht nach Erdogan. Man habe das jetzt kommuniziert, weil man nach der Entscheidung des Kultusamtes keine Zeit habe verstreichen lassen wollen, so Blümel - Audio dazu in oe1.ORF.at.

Verbände wollen sich wehren

Nach der Ankündigung der Regierung, sieben Moscheen zu schließen und Imame auszuweisen, wiesen die betroffenen Verbände die Kritik zurück.

Die Arabische Kultusgemeinde, deren sechs Gebetshäuser wegen islamistischer Umtriebe geschlossen werden sollen, will sich rechtlich gegen ihre Auflösung wehren. Man bekenne sich zu den Werten der österreichischen Gesellschaft und Verfassung, hieß es heute.

Der türkische Verein ATIB erklärte, von seinen Moscheen gehe keine Radikalisierung aus. Bei der Opposition stießen die angekündigten Maßnahmen grundsätzlich auf Zustimmung. Kritik kam von Experten: Die Vorgangsweise der Regierung spiele dem Erdogan „in die Hände“.

