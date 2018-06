19 afghanische Polizisten bei Taliban-Angriff getötet

Bei einem Angriff der radikalislamischen Taliban im Norden Afghanistans sind heute nach Angaben der Behörden mindestens 19 Polizisten getötet worden. Die Taliban griffen am frühen Morgen einen Stützpunkt in der Provinz Kunduz an, wie ein Sprecher des Gouverneurs mitteilte. Der Angriff erfolgte wenige Stunden bevor die Taliban eine dreitägige Waffenruhe ausriefen.