SPÖ OÖ krititisiert Landesregierung

Seit heute Vormittag wird in Linz der Landesparteitag der SPÖ OÖ abgehalten. Die Landesparteivorsitzende Birgit Gerstorfer tritt zur Wiederwahl an und sparte in ihrer Rede nicht mit Kritik an der ÖVP-FPÖ-Landesregierung.

Mehr dazu in ooe.ORF.at