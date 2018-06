Fußball: ÖFB-Duell mit Brasilien als Chance

Brasilien ist mit fünf Titeln nicht nur Rekordweltmeister, sondern für viele ÖFB-Teamspieler auch Favorit bei der kommende Woche beginnenden Fußball-WM in Russland. Dementsprechend schwer wird das Testspiel morgen (16.00 Uhr, live in ORF eins) in Wien.

Alessandro Schöpf sieht das Duell mit der „Selecao“ aber auch als Chance: „Da können wir uns als Mannschaft weiterentwickeln, aber jeder auch persönlich.“ Und nach dem Sieg gegen Deutschland mangelt es den Österreichern auch nicht an Selbstvertrauen.

