Basketball: Golden State Warriors verteidigen NBA-Titel

Zum zweiten Mal in Serie und zum insgesamt sechsten Mal haben sich die Golden State Warriors den Titel in der National Basketball Association (NBA) gesichert. Als erstem Team gelang ihnen das sogar zum zweiten Mal nach 1975 durch einen 4:0-Erfolg in der Finalserie gegen die Cleveland Cavaliers.

"Es ist ein unglaubliches Gefühl, dass wir unsere Mission schon erledigt haben“, sagte Superstar Stephen Curry nach dem entscheidenden Auswärtssieg. Als der wertvollste Spieler (MVP) der Finalserie wurde wie im Vorjahr Kevin Durant geehrt.

