Fall Susanna: Geständnis vor Abreise nach Deutschland

In Deutschland beschäftigt der Mordfall an der 14-jährigen Susanna Ermittler, Justiz und Öffentlichkeit. Der junge Iraker Ali B. soll den Teenager aus Mainz vergewaltigt und erwürgt haben. Danach soll sich der 20-Jährige in den Nordirak abgesetzt haben. Dort konnte er von kurdischen Sicherheitskräften festgenommen werden. Ihnen zufolge gestand B. die Tötung.

Ali B. soll nach dpa-Informationen gleich nach seiner Rückkehr nach Deutschland vernommen werden, morgen werde er dann dem Haftrichter vorgeführt. Dann werde ihm der Haftbefehl eröffnet.

Alkohol und Tabletten

Ali B. steht im Verdacht, die am Mittwoch in Wiesbaden tot aufgefundene Susanna F. in der Nacht vom 22. auf 23. Mai vergewaltigt und anschließend durch Gewalt gegen den Hals getötet zu haben. Dem kurdischen TV-Sender Rudaw sagte Polizeioffizier Tarik Ahmed, der Verdächtige und sein Opfer hätten vor der Tat viel Alkohol getrunken und Tabletten geschluckt. Zwischen den beiden sei es zum Streit gekommen. Das Mädchen habe gedroht, die Polizei anzurufen, was Ali B. nach eigener Aussage zu der Tat getrieben habe - er habe die 14-Jährige stranguliert.

Politische Debatte ausgelöst

Mit einer Schweigeminute gedachten etwa 75 Menschen in Mainz der getöteten 14-Jährigen. Es helfe nicht, „Hass mit Hass zu begegnen“, sagte eine Rednerin auf der Veranstaltung, zu der die „Gutmenschliche Aktion Mainz“ aufgerufen hatte. Auch die AfD-Landtagsfraktion in Mainz demonstrierte unter dem Motto „Es reicht! Endlich Konsequenzen ziehen!“ Etwa 100 Menschen kamen zu der Kundgebung, auf der der AfD-Landesvorsitzende Uwe Jung „reflexartige“ Versuche kritisierte, Gewalttaten mit Flüchtlingen als Täter zu bagatellisieren.

APA/dpa/Boris Roessler

Der Fall hat eine heftige politische Debatte ausgelöst. Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigte sich bestürzt über Susannas Tod. Der Mord habe sie tief erschüttert, sagte sie am Rande des G-7-Gipfels in Kanada. Das abscheuliche Verbrechen sei ein Auftrag, Integration sehr ernst zu nehmen, Werte klar zu machen und sich gemeinsam an Gesetze zu halten.