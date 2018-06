Wald in Vorarlberg dehnt sich aus

In Vorarlberg werden immer mehr Flächen durch neue Straßen, Plätze oder Gebäude versiegelt - das ist hinlänglich bekannt. Gleichzeitig verbuschen oder verwalden aber auch immer mehr Flächen. So ist die Waldfläche im Land in den vergangenen 30 Jahren um drei Prozent gewachsen.

