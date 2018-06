Wiener Grüne: Suche nach Spitzenkandidat ab August

Die Wiener Grünen haben gestern nach mehreren Stunden intensiver Debatte in ihrer Landesversammlung den Modus für die künftige Wahl der Spitzenkandidatin bzw. des Spitzenkandidaten fixiert. Die Person wird im Rahmen eines mehrwöchigen Prozederes gekürt. Starten wird dieses für die Wien-Wahl 2020 bereits im August.

Vassilakous Kandidatur offen

Die entsprechenden Anträge zu einer Reform der Statuten wurden mit klarer Mehrheit beschlossen. Über Personen wurde dabei noch nicht geredet. Ob Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou wieder als Listenerste ins Rennen geht, war noch offen. Sie hat sich dazu bisher noch nicht geäußert.

Nun ist jedoch klar: Die Frage wird sich noch im Sommer entscheiden. Denn ab August sind Bewerbungen möglich. Wer sich für den Spitzenplatz interessiert, soll bis zu einem Termin im September Zeit haben, dies kundzutun. Beteiligen können sich dann am Prozedere Parteimitglieder, aber auch Nicht-Mitglieder, die sich als Wähler registrieren lassen.

Zwei Personen unterstützbar

Um tatsächlich zur Wahl anzutreten, brauchen die Kandidaten eine gewisse Anzahl an Unterstützungserklärungen: 100 sind für relativ neue Personen nötig. Länger dienende Mandatare, die bereits zwei Perioden absolviert haben, brauchen 200 Stimmen für das Antreten. Mindestens die Hälfte der Unterstützer müssen aber jeweils Parteimitglieder sein.

Jedes Mitglied bzw. jeder registrierte Wähler kann übrigens zwei Personen unterstützen - wobei in der ursprünglichen Version angedacht war, dass nur eine Unterstützungserklärung möglich ist. In der Landesversammlung wurde dieser Punkt geändert. Gewählt werden kann dann aber letztendlich nur ein Kandidat.

Der Auswahlprozess wird über mehrere Monate laufen. Geplant sind mehrere öffentliche Hearings an verschiedenen Orten in Wien, die per Livestream übertragen werden. Die Entscheidung über die Spitzenkandidatur für 2020 soll bis spätestens Anfang 2019 fallen. Über den Modus bei der Wahl der restlichen Liste wird bei einer nächsten Landesversammlung im Herbst entschieden.