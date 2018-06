Trump beschimpft Trudeau

US-Präsident Donald Trump hat seine Zustimmung zur Abschlusserklärung des G7-Gipfels in Kanada via Tweet überraschend zurückgezogen und damit für einen Eklat gesorgt. Er macht unter anderem den Gastgeber, den kanadischen Premier Justin Trudeau, dafür verantwortlich. Trudeau sei ein „sehr unehrenhafter“ und „schwacher“ Gastgeber gewesen, so Trump in der Nacht auf Sonntag. Trudeau hatte zuvor gesagt, die US-Strafzölle seien „etwas beleidigend“ und Gegenmaßnahmen angekündigt.

