Formel 1: Vettel schnappt sich Montreal-Pole

Sebastian Vettel startet heute (20.10 Uhr MESZ, live in ORF eins) erstmals seit fünf Jahren aus der Poleposition in den Grand Prix von Kanada. Der deutsche Ferrari-Star setzte sich gestern im Qualifying auf dem Circuit Gilles Villeneuve in Montreal vor Valtteri Bottas im Mercedes und Max Verstappen im Red Bull durch. WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton musste sich mit Platz vier begnügen. Monaco-Sieger Daniel Ricciardo geht als Sechster wie Kimi Räikkönen nur aus der dritten Startreihe ins siebente Saisonrennen.

