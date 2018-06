Platter gegen Lockerung des Lkw-Nachtfahrverbots

Vor dem Transit-Gipfel am Dienstag in Bozen schlägt die bayerische Verkehrsministerin Ilse Aigner (CSU) eine Lockerung des Lkw-Nachtfahrverbots vor. Damit könne der Verkehr besser verteilt werden. „Unakzeptabel“, so dazu Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP).

