NÖ: Start-up produziert Satellitenantriebe in Serie

In Wr. Neustadt in Niederösterreich werden ab sofort elektrische Satellitenantriebe in Serienproduktion hergestellt. Es ist die erste derartige Serienproduktion weltweit. Die Technologie wurde zusammen mit der ESA an der FH Wr. Neustadt entwickelt.

Mehr dazu in noe.ORF.at