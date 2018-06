Mehrere Verletzte bei Kirschenernte

Fünf Personen sind gestern beim Kirschenpflücken in Oberösterreich verletzt worden. In Weißenkirchen im Attergau ist eine Familie mit einer Hebebühne abgestürzt. In Weng im Innkreis gab es einen Verletzten nach einem Sturz von der Leiter.

