Zweijähriger aus heißem Auto gerettet

Ein Zweijähriger hat sich gestern in Rankweil-Brederis in Vorarlberg aus Versehen im Auto eingesperrt und musste rund eine Stunde auf seine Befreiung warten. Das Fahrzeug stand in der prallen Sonne vor einem Geschäftsgebäude, die Mutter konnte den Wagen von außen nicht öffnen.

