Mann bei Stierattacke schwer verletzt

Ein 36-Jähriger ist gestern in Ludesch in Vorarlberg von einem Stier attackiert und schwer verletzt worden. Laut Polizeiangaben stieß das Tier dem Mann ein Horn in den Oberschenkel und schleuderte ihn rund drei Meter durch die Luft.

