Privater Blick auf zwei Revolutionen

Nur 15 Jahre trennen Portugals Nelkenrevolution 1974 und die Samtene Revolution in der Tschechoslowakei 1989. Auf den ersten Blick haben sie wenig gemeinsam. Doch die Kulturwissenschaftlerin Ana de Almeida hat unerwartete Verbindungen gefunden: in einer mit Fotos gespickten Schuhschachtel ihres Vaters, wie sie in einem ORF.at-Gastbeitrag schreibt.

