Klubchef fühlt sich „schon diskriminiert“

Bruno Rossmann, der nun der Liste Pilz vorsteht, wäre laut eigenen Aussagen eine Frau an der Klubspitze „deutlich lieber gewesen“. Er habe sich „nicht um den Job gerissen“, sagte er in der ORF-„Pressestunde“ am Sonntag. Ob die abtrünnige Abgeordnete Martha Bißmann ausgeschlossen wird, werde man diskutieren, ihre Vorgangsweise sei jedenfalls untragbar gewesen. Es habe „niemand im Klub Druck auf Bißmann“ ausgeübt, ihren Platz zu räumen. Er selbst fühle sich „schon ein bisschen diskriminiert“, denn Jungsein allein sei noch kein Programm.

