French Open: Thiems Plan für Finale gegen Nadal

Für Thomas Muster wäre der Titel bei den French Open nur eine „Draufgabe“, Dominic Thiem will sich mit dem Finaleinzug jedoch nicht zufriedengeben. „Es wäre bitter, wenn ich es verliere“, betonte der Niederösterreicher. Die Rollen vor dem heutigen Finalduell (15.00 Uhr, live in ORF2) gegen „Sandplatzkönig“ Rafael Nadal sind zwar klar verteilt, Thiem hat sich aber schon einen Plan zurechtgelegt: „Die einzige Chance ist, die Rollen umzudrehen und selber in der Offensive zu sein.“

Mehr dazu in sport.ORF.at