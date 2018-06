D: Turbulenzen und Buhrufe bei Linken-Parteitag

Beim Parteitag der deutschen Linkspartei in Leipzig ist heute ein offener Streit über die Flüchtlingspolitik ausgebrochen: Fraktionschefin Sahra Wagenknecht sagte bei ihrer Rede, sie stehe zum Asylrecht und sei für die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen. Sie betonte zugleich: „Wir streiten über die Frage, ob es für Arbeitsmigration Grenzen geben sollte und wo sie liegen.“

APA/AFP/Odd Andersen

Wagenknecht bekräftigte damit ihre Position, nicht für alle Flüchtlinge sollten die deutschen Grenzen offen sein. Daraufhin wurde sie von Teilen der Delegierten ausgebuht. Die Berliner Senatorin für Arbeit, Elke Breitenbach, warf ihr vor, keine Debatten zuzulassen und die Positionen der Partei zu ignorieren. „Und ich bin nicht mehr bereit, das hinzunehmen“, sagte die Senatorin.

Wagenknecht wies den Vorwurf zurück. „Den Hungernden in Afrika nutzen offene Grenzen nichts“, sagte die Fraktionschefin und löste damit laute Proteste unter Teilen der Delegierten aus. Gestern hatte der Parteitag einen Antrag beschlossen, in dem offene Grenzen für Flüchtlinge gefordert werden. Dieser stammt federführend von den Parteichefs Katja Kipping und Bernd Riexinger, die sich mit Wagenknecht überworfen haben. Wagenknecht sieht in dem Beschluss keinen Widerspruch zur eigenen Linie.