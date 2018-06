Gipfel in Singapur: Trump und Kim eingetroffen

US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un sind heute zu einem historischen Gipfeltreffen in Singapur eingetroffen. Bereits aus dem Flugzeug heraus hatte sich der US-Präsident optimistisch zum Ausgang des für Dienstag geplanten Treffens, bei dem es vorrangig um die atomare Abrüstung gehen soll, gezeigt. Es ist die erste Begegnung eines amtierenden US-Präsidenten mit einem nordkoreanischen Machthaber.

APA/AFP/Wong Maye-E

Die Präsidentenmaschine Air Force One landete auf dem Militärstützpunkt Paya Lebar. Kim war bereits einige Stunden zuvor an Bord einer Maschine der Air China in Singapur eingetroffen. Gleich nach seiner Ankunft traf sich Kim mit Singapurs Regierungschef Lee Hsien Loong. Bei dem Treffen mit Lee bedankte sich Kim dafür, dass Singapur die Rolle des Gastgebers übernommen hat. Weiter sagte er: „Die ganze Welt schaut auf diesen historischen Gipfel zwischen Kim Jong Un und den Vereinigten Staaten von Amerika.“