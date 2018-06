„Dauerhafte Friedenssicherung“ ist Thema

US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Diktator Kim Jong Un sind am Sonntag in Singapur eingetroffen, wo sie am Dienstag aufeinandertreffen sollen. Bei beiden Staatenlenkern herrschte Zuversicht, Trump sah eine „einmalige Chance“. Aus Nordkorea hieß es, man wolle über eine „dauerhafte Friedenssicherung“ sprechen. Der US-Präsident hatte den G-7-Gipfel in Kanada vorzeitig verlassen, um früh nach Singapur zu reisen. Auf dem Weg sorgte er für einen Eklat, indem er die Abschlusserklärung mit den anderen Staats- und Regierungschefs via Twitter aufkündigte. Nun ist die Spannung groß, welches Ergebnis der Gipfel mit Kim bringt.

