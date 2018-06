Bei Flucht vor Polizei gegen Baum gefahren

Nachdem er einen Kleinlastwagen in Oberösterreich gestohlen hatte, hat sich ein 27-Jähriger eine Verfolgungsjagd mit der Polizei auf der Westautobahn in Niederösterreich geliefert. Seine Flucht endete an einem Baum in Oberösterreich.

