Fall Susanna: Verdächtiger sagt vor Haftrichterin aus

Der Verdächtige im Fall der getöteten Susanna hat sich bei seiner Haftprüfung nach Informationen der dpa umfassend geäußert. Der 20-jährige Ali B. wurde heute Nachmittag im Polizeipräsidium in Wiesbaden mehrere Stunden lang von einer Amtsrichterin vernommen, die über die Untersuchungshaft entscheiden sollte. Ein Ergebnis wurde zunächst nicht mitgeteilt. Die Verhandlungen hatten verspätet begonnen, zudem wurde ein Dolmetscher hinzugezogen.

Aus Irak nach Deutschland gebracht

Der Iraker hatte die Nacht im Wiesbadener Polizeigewahrsam verbracht, nachdem ihn ein Polizeihubschrauber auf dem Frankfurter Flughafen abgeholt hatte. Polizisten hatten B. gestern an Bord einer Lufthansa-Maschine aus der nordirakischen Stadt Erbil zurück nach Deutschland gebracht. Der Iraker steht im Verdacht, die am Mittwoch in Wiesbaden tot gefundene Susanna F. in der Nacht vom 22. zum 23. Mai vergewaltigt und getötet zu haben.

Falls B. in Untersuchungshaft kommt, soll er möglicherweise in das Männergefängnis Frankfurt I gebracht werden. Dort könne er im Fall einer Suizidgefährdung besser überwacht werden, hieß es in Ermittlerkreisen. Üblicherweise werden junge Untersuchungshäftlinge in der JVA Wiesbaden untergebracht.