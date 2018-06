Österreichs EU-Vorsitz: Schwere digitale Brocken warten

Auf die österreichische EU-Ratspräsidentschaft kommt ab Juli mehr als nur ein schwerer Brocken im Digitalbereich zu. Die Copyright-Richtlinie nahm unter der bulgarischen Ratspräsidentschaft nachgerade absurde Züge an. Die ebenso umstrittene E-Privacy-Verordnung hängt mangels Einigung seit Monaten im Ministerrat, dem die österreichische Delegation nun vorsitzen wird.

Als wäre diese Gemengelage noch nicht komplex genug, so fordert nun eine Reihe von EU-Staaten die neue Richtlinie zur „Beweissicherung in der Cloud“ („E-Evidence“) um grenzüberschreitende Echtzeitüberwachung von Internetkommunikation zu erweitern. Ein solcher Direktzugriff durch Behörden aus anderen Staaten ist auch für Behörden aus den USA vorgesehen. Im Gegenzug wollen die Europäer direkten zu Zugriff in Echtzeit etwa auf Facebook-Chats.

