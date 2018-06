A4-Prozess geht mit Verteidiger-Plädoyers ins Finale

Der Prozess um das A4-Flüchtlingsdrama am Gericht im südungarischen Kecskemet soll heute fortgesetzt und am Donnerstag mit Urteilssprüchen zu Ende gehen. Staatsanwalt Gabor Schmidt hatte in seinem Schlussplädoyer für die vier Hauptangeklagten lebenslange Haft gefordert, für drei von ihnen ohne Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung.

Zu Wochenbeginn halten die Verteidiger ihre Plädoyers, danach haben die Angeklagten das Recht auf das letzte Wort. Insgesamt sind 14 Personen beschuldigt. Sie sollen Schuld am Erstickungstod von 71 Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan, dem Iran und dem Irak sein. Drei der Angeklagten sind noch auf der Flucht.

Die 71 Leichen waren Ende August 2015 in einem bei Parndorf im Burgenland abgestellten Lkw entdeckt worden. Die Migranten, unter ihnen vier Kinder, sind allerdings auf ungarischem Staatsgebiet verstorben.