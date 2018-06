ATIB über Diskussion über Muslime „besorgt“

Der türkische Moscheenverband ATIB hat sich gestern Abend „besorgt“ über die sich zuspitzende Diskussion über Muslime in Österreich gezeigt und „sein Bedauern“ über die von der Regierung gesetzten Maßnahmen ausgedrückt. Die ÖVP/FPÖ-Koalition droht, 40 ATIB-Imame wegen Auslandsfinanzierung des Landes zu verweisen.

ATIB, der im Übrigen eine Vormachtstellung in der Islamischen Glaubensgemeinschaft hat, wies darauf hin, dass bis zum Jahr 2015 die Auslandsfinanzierung gesetzlich für muslimische Verbände erlaubt und ursprünglich ein Teil des Abkommens zwischen Österreich und der Türkei mit dem Ziel gewesen sei, das Defizit an religiösem Personal in Österreich schließen zu können.

„Ungleichbehandlung nicht sachlich gerechtfertigt“

Auslandsfinanzierungen seien bei anderen anerkannten Glaubensgemeinschaften Gang und Gebe. „Eine Ungleichbehandlung von islamischen Institutionen ist nicht sachlich gerechtfertigt, weshalb jedenfalls zu hinterfragen ist, ob dies dem Gleichheitssatz, der in der Verfassung verankert ist, gerecht wird“, so der Verein.

Der Moscheenverband ATIB leiste „eine wertvolle gesellschaftspolitische Arbeit und engagiert sich bei nationalen Hilfsorganisationen“. „Selbst unsere schärfsten Kritiker gestehen, dass unser Verständnis des Islams säkular und selbstverständlich gemäßigt ist. Daher lehnen wir eine Assoziation unseres Verbandes mit dem sogenannten ‚politischen Islam‘ kategorisch ab.“ Man pflege einen ausgezeichneten sowie transparenten Umgang mit österreichischen Behörden.

ATIB ortete einen „einseitigen medialen Diskurs“ und „Kampagnen individueller Politiker“, die „dem Verband und gleichzeitig der gesamten Gesellschaft schaden“. Man bekenne sich zu 100 Prozent zu den Werten Österreichs. ATIB vertritt den sunnitischen Islam und gilt als verlängerter Arm der türkischen Religionsbehörde Diyanet sowie der AKP-Partei des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan.