Merkel nach G-7-Eklat: Trumps Entscheidung „deprimierend“

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hat US-Präsident Donald Trump für seine Entscheidung, die Zustimmung zum Abschlusskommunique des G-7-Gipfels zurückzuziehen, scharf kritisiert. „Die Rücknahme per Tweet ist natürlich ernüchternd und auch ein Stück deprimierend“, sagte Merkel gestern Abend in der ARD-Talksendung „Anne Will“.

Die deutsche Regierung halte aber an dem Papier fest, es sei beschlossen und rechtskräftig. Merkel reagierte weitgehend gelassen auf Trump. Immer weiteres Anheizen der Sprache mache die Dinge nicht besser, begründete sie ihre Haltung auf eine entsprechende Frage.

Merkel will weiter mit Trump sprechen

Der Schritt des US-Präsidenten mache die Lage aber nicht einfacher, sagte die Kanzlerin. Dennoch werde sie die Gespräche mit ihm fortsetzen, etwa im Juli beim NATO-Gipfel in Brüssel.

Die Entscheidung Trumps habe sie in der Haltung bestärkt, sich noch mehr für eine einheitliche, starke EU einzusetzen, sagte Merkel. Europa müsse sein Schicksal mehr in die Hand nehmen und seine Werte selbst verfechten, gegebenenfalls mit Japan.

Auf die USA dürften sich Deutschland und Europa nicht mehr „leichtfertig“ verlassen. Ein Ende der Partnerschaft mit den USA sah Merkel trotz der protektionistischen Politik Trumps nicht. Es gebe gute Gründe weiter für die transatlantische Partnerschaft zu kämpfen.

Kritik auch aus Paris

Der nachträgliche Ausstieg Trumps aus der G7-Abschlusserklärung wurde auch von Frankreich kritisiert. „Die internationale Zusammenarbeit kann nicht abhängen von Wutanfällen oder kurzen Worten“, hieß es gestern von dem Elysee nahestehenden Personen in Paris.

„Wir haben zwei Tage damit verbracht, um einen Text und Verpflichtungen zu haben“, hieß es weiter in den Kreisen. „Wir halten daran fest.“ Frankreich und Europa stünden weiter zu der Erklärung. Wer auch immer sich mit abgewendetem Rücken von den Vereinbarungen löse, zeige sich als sprunghaft und haltlos. „Seien wir ernsthaft und unserer Völker würdig.“

Staatspräsident Emmanuel Macron nahm am Abend via Twitter diese Formulierung auf, ohne direkt auf Trump Bezug zu nehmen. „Seien wir unserer Völker würdig. Für sie arbeiten wir zusammen.“ Für die Völker sei man die starken Verpflichtungen beim G7-Gipfel eingegangen, so Macron. Er hatte zum Abschluss der Gipfels gesagt, er sei froh, dass die Europäer als eine Front aufgetreten seien.

„Schwacher Gastgeber“

Trump zog seine Zustimmung zur Abschlusserklärung des G-7-Gipfels via Tweet überraschend zurück und sorgte damit für einen Eklat. Er macht unter anderem den Gastgeber, den kanadischen Premier Justin Trudeau, dafür verantwortlich. Trudeau sei ein „sehr unehrenhafter“ und „schwacher“ Gastgeber gewesen, so Trump in der Nacht auf gestern. Trudeau hatte zuvor gesagt, die US-Strafzölle seien „etwas beleidigend“, und Gegenmaßnahmen angekündigt.

