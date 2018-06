Sechsjähriger beim Baden im Faaker See verunglückt

Ein sechsjähriger Bub ist gestern Nachmittag offenbar beim Baden im Faaker See in Kärnten (Bezirk Villach-Land) verunglückt. Er wurde von einem Großaufgebot an Einsatzkräften in acht Metern Tiefe gefunden und ins Klinikum Klagenfurt gebracht.

