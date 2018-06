Italien stoppt Flüchtlingsschiff

629 Flüchtlinge und Migranten, die vor der libyschen Küste von einer Rettungsorganisation aus dem Meer in Sicherheit gebracht wurden, warten derzeit auf ihr weiteres Schicksal: Die neue rechts-populistische Regierung in Rom hat der „Aquarius“ das Anlegen in einem italienischen Hafen verboten. Nun streiten Italien und Malta, wer für die Rettung der in Seenot geratenen Menschen zuständig ist. Mit dem offensichtlichen Kurswechsel in Rom droht eine weitere Eskalation des politischen Streits über den Umgang mit Flüchtlingen in der EU.

