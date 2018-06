Guterres fordert Untersuchung von Luftangriff in Syrien

UNO-Generalsekretär Antonio Guterres hat eine Untersuchung zu einem Luftangriff in Syrien mit 44 Toten gefordert. Guterres äußerte sich „zutiefst besorgt“ über die Angriffe auf das Dorf Sardana in der Provinz Idlib und forderte eine „umfassende Untersuchung“, wie die UNO gestern in New York mitteilte.

Untersucht werden müsse vor allem der Vorwurf, dass sich ein zweiter Angriff gezielt gegen Ersthelfer gerichtete habe, die Opfer des ersten Angriffs versorgen wollten.

Beobachtungsstelle: 44 Menschen getötet

Bei den Luftangriffen auf den Ort Sardana waren nach Angaben der oppositionsnahen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien in der Nacht auf den 8. Juni mindestens 44 Menschen getötet worden, darunter sechs Kinder. Die Beobachtungsstelle machte die russische Luftwaffe für den Angriff verantwortlich.

Idlib steht größtenteils unter Kontrolle islamistischer und dschihadistischer Rebellen, die die mit Russland verbündete syrische Regierung bekämpfen. Russland hatte 2015 an der Seite von Syriens Machthaber Baschar al-Assad aktiv in den Krieg eingegriffen.