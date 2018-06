Kurz in Jad Vaschem: „Österreich trägt Verantwortung“

Österreich steht nach Worten von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in der Pflicht, die Gräuel des Holocaust auch in Zukunft nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Bei einem Besuch in der Holocaust-Gedenkstätte Jad Vaschem zum Auftakt seiner Israel-Reise sagte Kurz gestern: „Österreich und die Österreicher tragen die schwere Verantwortung für die schrecklichen und beschämenden Verbrechen, die in der Schoah begangen wurden.“

