De Niro beschimpft Trump bei Tonys

US-Schauspieler Robert De Niro hat bei den Tony Awards in New York US-Präsident Donald Trump beleidigt. De Niro kam auf die Bühne und sagte laut Tweets mehrerer Anwesender im Raum: „Ich will nur eines sagen: Fuck Trump! Es kann nicht mehr heißen: Weg mit Trump!, es heißt: Fuck Trump!“ Beim Fernsehsender CBS wurde der Ausschnitt gestern Abend nur ohne Ton übertragen.

Here's video of DeNiro swearing at Trump on #TonyAwards

Australian feed didnt censor it. pic.twitter.com/KZNrT8UIyH — Rhett Bartlett (@dialmformovies) 11. Juni 2018

Seit Jahren werden Livesendungen im US-Fernsehen mit einigen Sekunden Zeitverzögerung gezeigt, damit Schimpfwörter rausgeschnitten werden können. De Niro hatte in der Vergangenheit bereits mehrfach deutlich gegen Trump Stellung bezogen.

Einige jener Schülerinnen und Schüler der Marjorie Stoneman Douglas High School in Florida, die Opfer eines Schulattentats wurden, sangen unter Beifall das Lied „Seasons of Love“ aus dem berühmten Musical „Rent“. Sie wollten damit ihrer ermordeten Mitschüler und Mitschülerinnen gedenken.

„Harry Potter“ räumt ab

Den Tony Award in der Kategorie „Bestes neues Theaterstück“ erhielt „Harry Potter and the Cursed Child“ („Harry Potter und das verwunschene Kind“). Bestes neues Musical wurde gestern Abend in New York „The Band’s Visit“ mit zehn Auszeichnungen.

Das auf dem Arthaus-Film „Die Band von nebenan“ basierende und im Nahen Osten spielende Stück erhielt unter anderem die Preise für die beste Regie und die beiden Hauptdarsteller.

Den Preis für die beste Wiederaufnahme eines Theaterstücks gewann das New-York-Drama „Angels in America“, bestes Musical-Revival wurde das Karibik-Märchen „Once on this Island“. Die Tony Awards werden vom American Theatre Wing und der Broadway League präsentiert und von rund 850 Juroren vergeben. Sie ehren seit 1947 die besten neuen Theaterstücke und Musicals am Broadway in New York.