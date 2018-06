Erfolg der Lega bei Teilkommunalwahlen in Italien

Bei den Teilkommunalwahlen in 761 italienischen Städten, zu denen gestern sieben Millionen Italiener aufgerufen waren, bahnt sich ein klarer Sieg der rechtspopulistischen Lega an. Die Partei von Matteo Salvini ist vor zehn Tagen eine Koalition mit der Fünf-Sterne-Bewegung eingegangen.

Die Allianz aus Lega und Forza Italia feierte einen Wahlerfolg in den norditalienischen Städten Treviso und Vicenza. Der Ex-Industrieminister und Mitte-rechts-Kandidat Claudio Scaloja behauptete sich in der ligurischen Hafenstadt Imperia. Zu einem Sieg der Mitte-rechts-Kräfte kam es auch in den sizilianischen Städten Catania und Syrakus, berichteten italienische Medien.

Fünf-Sterne weniger erfolgreich

Die populistische Fünf-Sterne-Bewegung schnitt in keiner der größeren Städte besonders gut ab. Auch in der piemontesischen Stadt Ivrea, die als Hochburg der Fünf-Sterne-Bewegung gilt, und auf Sizilien enttäuschten die Resultate die Erwartungen der Fünf-Sterne-Anhänger.

Die Sozialdemokraten (PD) erlitten weitere Stimmenverluste, auch in traditionellen Hochburgen der Linken wie Terni. In der toskanischen Stadt Siena kommt es am 24. Juni zu einer Stichwahl zwischen dem scheidenden Mitte-links-Bürgermeister Bruno Valentini und dem Mitte-rechts-Kandidaten Luigi de Mossi. PD-Kandidaten wurden in Ancona und Brescia für die Stichwahlen in zwei Wochen zugelassen.

Die Teilkommunalwahlen waren der erste Urnengang, seitdem die neue Regierung aus der rechten Lega und der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung in Rom im Amt ist. An den Kommunalwahlen waren 21 größere Städte beteiligt. Sechs der Städte, in denen gewählt wird, zählen mehr als 100.000 Einwohner.